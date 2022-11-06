Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

Информацию об этом распространила пресс-служба правительства Грузии.

Сообщается, что стороны обсудили различные вопросы грузино-армянской повестки дня.

Кроме того, Никол Пашинян проинформировал своего грузинского коллегу об итогах трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении, состоявшейся 31 октября в Сочи.

Отмечено, что Гарибашвили и Пашинян обменялись мнениями по тесному региональному сотрудничеству и актуальным вопросам.