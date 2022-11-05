В Милли Меджлисе предложено освободить членов семей шехидов от экзамена для поступления в госслужбу. Такое предложение сделал депутат Эльшан Мусаев, сообщает Minval.az.
Он отметил, что в связи с этим к нему поступило множество обращений.
«Я считаю, что после такой потери они не должны сдавать в этой жизни никакие другие экзамены. Потому что вместо них самый большой экзамен сдали их близкие», — сказал он.
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Ничего более идиотичного не пришло в голову!? Может родственники шахида ( Аллах оны гэбул этсин) полные идиоты! ПРосто бред какой-то!
Как можно вообще принимать кого бы то ни было на государственную службу без экзаменов???!!! Это что ещё за попытка наводнить наши государственные органы людьми, все заслуги которых и все профессиональные знания которых заключаются в том, что они — чьи бы то ни было родственники?! Ах-ха-ха!!! Потом их оттуда вообще ничем не убрать, ни их, ни их детей, внуков, племянников и т.д.!!! Что за «депутат» такой, который совсем не понимает, какими квалификациями должен обладать и их доказывать ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ, чтобы государство НЕ ДЕГРАДИРОВАЛО!!! Мало нам «наследия прошлого» в госструктурах было, коррупции и непотизма?! «НЕПОТИЗМ» — семейственность и кумовство и «землячество» на государственной службе!!! Только ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ должны иметь значение!!!