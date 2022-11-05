В Милли Меджлисе предложено освободить членов семей шехидов от экзамена для поступления в госслужбу. Такое предложение сделал депутат Эльшан Мусаев, сообщает Minval.az.

Он отметил, что в связи с этим к нему поступило множество обращений.

«Я считаю, что после такой потери они не должны сдавать в этой жизни никакие другие экзамены. Потому что вместо них самый большой экзамен сдали их близкие», — сказал он.

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