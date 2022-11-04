Сегодня в рамках визита в Южный Кавказ в Азербайджан прибудет заместитель администратора USAID по вопросам Европы и Евразии посол Эрин Макки.

Об этом сообщили в посольстве США в Азербайджане.

Отмечено, что визит Макки еще раз подчеркнет крепкое 30-летнее партнерство между США и Азербайджаном.

«Ожидается, что Макки проведет встречу с заместителем министра сельского хозяйства для обсуждения американо-азербайджанских отношений и партнерства USAID с правительством Азербайджана, также запланированы обсуждения транспортных маршрутов и связанных с ними вопросов с генеральным директором Бакинского порта», — говорится в сообщении.