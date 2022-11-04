Наблюдаемые в мире события буквально толкают человечество к выводу, что сила становится практически основным политическим языком международных отношений. Всевозможные политико-дипломатические маневры являются всего лишь фоновым сопровождением реализации внешнеполитических стратегий, в основе которых стоит фактор силы. Существующие тенденции выводят нас на геополитическую формулу современной системы международных отношений, которую сформулировал президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Сегодня в меняющемся мире фактор силы, можно сказать, уже официально вышел на передний план».

Динамика и характер наблюдаемых процессов, а также гегемония политики «двойных стандартов» толкают государства к поиску своей силы. Поиск своей силы является стратегической задачей всех стран мира. Для критиков подчеркну, что поиск силы обязывает быть сильным и внутри своей страны. Именно поэтому для того, чтобы расшатать международные позиции конкретной страны, ведущие игроки в первую очередь бьют по внутриполитической стабильности. Как минимум потому, что стабильность является иммунитетом против всяческих попыток вмешательства извне во внутригосударственные вопросы страны.

Вот почему поиск своей силы с каждым годом будет только актуализироваться. Сила в международных отношениях становится основным системообразующим фактором, а международное право превращается в основной инструмент оправдания применения этой силы. Попытаемся сформулировать в контексте государственной политики Ильхама Алиева факторы, которые определяют силу нашей страны.

Новая реальность, созданная победой Азербайджана во второй Карабахской войне, является фактором силы нашей страны. Азербайджан выступает в качестве основного архитектора новой реальности всего региона. Мы живем в исторически очень значимый период для нашей страны. Здесь главное — не упустить потенциал данного фактора. Можно предположить, что некоторые события, в том числе и иранские игры в «войнушки», осуществляются именно с той целью, чтобы Азербайджан не смог использовать все потенциалы данного фактора. Подстегивание радикальной оппозиции на различного рода провокации также служат тому, чтобы Азербайджан не смог полноценно воспользоваться фактором силы.

Азербайджан, как победитель, получает возможность диктовать новые правила. Данная возможность является одним из составляющих факторов нашей силы. А эффективная дипломатия и информационная политика могут укрепить действенность данного фактора силы. Именно поэтому президент Азербайджана в своей государственной политике делает акцент на дипломатические ресурсы.

Азербайджан планомерно превращается в значимый логистический хаб всего региона и данный фактор обособляет региональный статус нашей страны. Таким образом, логистический потенциал Азербайджана также является одним из образующих факторов нашей силы. Подчеркну, что сразу после победы данный статус был признан как международными организациями, так и конкретными странами мира. Очевидно, что транзитный потенциал региона обособляет международный статус нашей страны.

Политико-экономическую актуализацию региона, как позитивное последствие победы Азербайджана, также следует внести в перечень составляющих факторов силы нашей страны. Геополитический вес региона вырос в разы, а мы являемся здесь основным игроком. Фактор победы создает благоприятные условия для того, чтобы наша страна смогла получить максимальную выгоду. Однако следует учесть, что временной период действия данного фактора ограничен. Наш регион почти всегда в центре внимания и всегда входил в зону геостратегических интересов ведущих стран мира. Поэтому новая реальность дарит всего лишь временное преимущество в вопросах определения приоритетов и тональности отношений внутри региона. Если это временное преимущество будет упущено, вновь актуализируются старые сценарии.

Благоустройство освобожденных от оккупации территорий усиливает не только экономический потенциал страны, но и выступает в качестве фактора обеспечения инвестиционной привлекательности Азербайджана. Таким образом, освобожденные территории также входят в перечень составляющих факторов силы Азербайджана.

То обстоятельство, что Азербайджан участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы — значимый фактор силы. Энергетические ресурсы страны в тандеме с грамотной политикой делают нас не только сильными, но и придают силе легитимность. В период гегемонии «двойных стандартов» легитимность силы становится чуть ли не основным сдерживающим фактором, который позволяет хоть как-то бороться с проявлениями политики «двойных стандартов».

Продолжительные реформы системы управления и курс на демократизацию общественных отношений также являются факторами силы Азербайджана. Только сильная власть может позволить себе продолжительные реформы. Реформы обеспечивают адекватность системы. Более того, любая реформа — это поиск более лучшей модели. Реформы не позволяют системе быть статичной, а значить и уязвимой. Реформы позволяют максимально адаптировать систему управления к интенсивно меняющимся внешним условиям. Именно поэтому радикалы практически всегда яростно выступают против любой реформы.

Активная пропаганда ценностей мультикультурализма в глобальной системе международных отношений, а также такой признанный международный статус как «Баку — это один из мировых адресов мультикультурализма», вне всяких сомнений входят в перечень основных характеристик силы Азербайджана. Именно данный фактор выступает гарантом мирного сосуществования представителей всех национальностей, являющихся гражданами одной страны.

В числе смыслообразующих факторов силы Азербайджана обязательно необходимо отметить открытость власти к политическому диалогу. Атмосфера диалога является свидетельством приверженности принципам демократических отношений и выступает гарантом общественной солидарности. А слова президента: «Наша сила в единстве» являются стратегическим посланием к каждому гражданину страны.

Даже такой небольшой анализ позволяет понять почему приведенные факторы силы для внешних недоброжелателей и их подручных радикалов находятся под прицелом информационных манипуляций. Каждый из вышеперечисленных факторов силы должен стать стратегическим приоритетом соответствующих отраслей и направлений общественно-политических отношений. Сила страны — это сила каждого из нас.

Асиф Адиль