В Брюсселе стартовало третье заседание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщил в Twitter генсек Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино.

«Рад приветствовать в Брюсселе армянскую и азербайджанскую комиссии во главе с Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым. Европейский союз настоятельно призывает стороны предпринять шаги для повышения безопасности на местах и добиться прогресса в делимитации границ», — написал Стефано Саннино.

Pleased to welcome to Brussels 🇦🇲 and 🇦🇿 border commissions led by DPMs Mher Grigoryan and Shahin Mustafayev for their 3rd meeting. The European Union urges the sides to take steps to improve security on the ground and to achieve progress on delimitation. pic.twitter.com/LCZecqoC2J

— Stefano Sannino (@SanninoEU) November 3, 2022