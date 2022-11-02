Руководство РФ обсудило применение ядерного оружия в Украине, пишет New York Times со ссылкой на официальные лица США.

Сообщается, что Владимир Путин не участвовал в этих обсуждениях.

«Но тот факт, что высокопоставленные российские военные руководители даже вели обсуждения, встревожил администрацию Байдена, потому что он показал, насколько российские генералы были разочарованы своими неудачами на местах», — отмечает издание.

По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2000 единиц тактического ядерного оружия, которые можно применить на поле боя.

Применение такого оружия, считают в США, может привести «к гибели тысяч людей и сделать некоторые части Украины непригодными для жизни».