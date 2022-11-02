Руководство РФ обсудило применение ядерного оружия в Украине, пишет New York Times со ссылкой на официальные лица США.
Сообщается, что Владимир Путин не участвовал в этих обсуждениях.
«Но тот факт, что высокопоставленные российские военные руководители даже вели обсуждения, встревожил администрацию Байдена, потому что он показал, насколько российские генералы были разочарованы своими неудачами на местах», — отмечает издание.
По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2000 единиц тактического ядерного оружия, которые можно применить на поле боя.
Применение такого оружия, считают в США, может привести «к гибели тысяч людей и сделать некоторые части Украины непригодными для жизни».
Применение ядерного оружия по Украине означает, что всех вас и ваших жён, любовниц и отпрысков которые живут на Западе найдут и повесят на фонарях. Дерзайте.
PS и это еще до того как на Россию полетят первые 11.000 томагавков (всего лишь 1 залп ВМС США)