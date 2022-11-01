Депутат парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлан, прибывший в Армению для участия во Всеармянском саммите, успел встретиться как с бывшим, так и с нынешним руководством республики. В частности, стали известны некоторые подробности встречи Гаро Пайлана с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном.

«Пайлан, к слову, пытался продвинуть тезис о национальном единстве, делая упор на варианте «Поможем Николу Пашиняну». Серж Саргсян резко возразил Гаро Пайлану, заявив: «В чем помочь? В измене?» Серж Саргсян также добавил, что пока Никол Пашинян является премьер-министром Армении, «дела Армении будут только ухудшаться», пишет «Аравот».