Вооруженные силы (ВС) Норвегии перейдут в режим повышенной готовности из-за войны, развязанной Россией на территории Украины.

О таком решении объявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, его цитирует ТАСС.

Новый статус боеготовности вступит в силу с 1 ноября. По словам премьера, задача вооруженных сил страны — сохранение мира и предотвращение конфликтов в регионе.

«Война в Украине вынуждает все страны НАТО быть более бдительными. Мы должны повысить уровень готовности в нашей стране», — заявил глава норвежского правительства.