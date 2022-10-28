Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна рассматривает Турцию как «важного глобального игрока», с которым она может развивать отношения во многих областях.

Об этом Ганц рассказал журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре, комментируя итоги визита в Турцию, передает «Анадолу».

Ганц отметил, что Турция и Израиль столкнулись со многими вызовами в вопросе безопасности.

«Отношения в сфере обороны, которые мы восстанавливаем, будут способствовать стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, в том числе благодаря позитивному влиянию Соглашения Авраама», — сказал он.

Израильский министр подчеркнул, что обе страны стремятся поддерживать стабильность, безопасность и мир в регионе. По его словам, для борьбы с терроризмом необходимо сотрудничество.

«Я хотел бы поблагодарить президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, министра [национальной обороны Турции Хулуси] Акара и силы безопасности за сотрудничество, которое спасет жизни израильских граждан и еврейской общины, столкнувшихся с террористической угрозой», — сказал Ганц.

Ганц также заявил, что поручил своей команде поддерживать стабильные отношения и держать открытыми каналы диалога с Турцией.

«Израиль рассматривает Турцию как важного глобального игрока, с которым может развивать отношения во многих областях, в том числе экономической и оборонной, и сотрудничать в обеспечении стабильности всего района», — сказал Ганц.

В беседе с журналистами Ганц прокомментировал озвученные им ранее заявления о том, что отношения между Турцией и Израилем «подверглись различным испытаниям».

По словам Ганца, отношения между двумя странами в последнее десятилетие хоть и были сложными, но оставались активными. Разногласия в основном были связаны с палестинским вопросом, сказал он.

Ганц подчеркнул, что позиции Турции и Израиля по палестинскому вопросу все еще различаются.

«Израиль беспокоится о собственной безопасности. Мы также понимаем желание палестинцев получить экономическую и гуманитарную помощь и поддержку. Все разногласия будут урегулированы по мере развития наших отношений», — сказал Ганц.

Ганц также прокомментировал вопрос о возможности развития сотрудничества с Турцией в сфере оборонной промышленности.

«Мы провели первую встречу в сфере обороны на таком уровне, и она открыла нам двери для потенциального сотрудничества в будущем. Мы не обсуждали какие-либо проекты, однако они будут обсуждаться в рамках будущего сотрудничества», — сказал Ганц.

Израильский министр также рассказал о предстоящих выборах в Израиле и их возможном влиянии на отношения с Турцией.

«Надеюсь, что будет сформировано стабильное правительство. Считаю, что кто бы не был у власти, испытания с которыми мы сталкиваемся, и интересы страны останутся прежними. Надеюсь, что мы сможем максимально укрепить наши связи», — сказал он.

Касательно запланированного ранее визита в Грецию Ганц заявил, что визит был отменен «исключительно по техническим причинам и соображениям безопасности».

Ганц отметил, что проинформировал своего греческого коллегу об отмене визита, и греческая сторона отнеслась с пониманием. Израиль выступает за то, чтобы Турция и Греция нашли решения проблем посредством диалога, сказал он.

На просьбу журналистов прокомментировать заявления о продаже Израилем греческой общине Кипра системы ПВО «Железный купол», Ганц ответил: «Мы еще не обсуждали этот вопрос. Все станет ясно в будущем. Я не буду вдаваться в подробности о каких-либо проектах, которые мы реализуем в других точках», — сказал он.

Ганц также внес ясность в заявления о том, что Турция попросила Израиль задействовать лобби для решения вопроса о поставках самолетов F35: «Этот вопрос, который касается лишь Соединенных Штатов и Турции», — сказал он.