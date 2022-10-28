Турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.

«Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования окончена. И мы будем двигаться собственно к строительству… в течение двух лет мы хотели бы это закончить», — сказал генеральный директор Baykar Халук Байрактар, передает Reuters

В августе Кремль обещал разбомбить завод беспилотников, если он будет построен в Украине.