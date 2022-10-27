Открытое признание Запада в финансировании «государственного переворота» в Украине в 2014 году нельзя назвать иначе, чем хамством. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он подчеркнул, что западные лидеры называют стремление других стран к демократии в международных делах «подрывом либерального порядка», основанного на «правилах». Тогда как сами разворачивают торговые экономические войны, санкции, бойкоты, цветные революции, а также готовят и проводят разного рода перевороты.

«Один из них привёл к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто», — сказал Путин.