Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов предупредил США о последствиях использования спутников в Украине, передает ТАСС.

Дипломат заявил на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, что в этом случае коммерческие спутники могут стать законной целью для удара:

«Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий в Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара».

Воронцов подчеркнул, что действия Запада подвергают риску мирную космическую деятельность, а также многочисленные процессы на земле, от которых зависит благополучие людей.