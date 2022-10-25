Власти Чехии со вторника, 25 октября, официально закрыли въезд на территорию страны гражданам России по кратковременным шенгенским визам, выданным с целью туризма, посещения мероприятий культуры или спорта.

Об этом заявил глава чешского МИД Ян Липавский.

Данная мера распространяется на все туристические визы, вне зависимости от выдавшего ее государства.

Россиянам, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы шенгенской зоны, то есть через международные аэропорты, будет отказано во въезде.

Исключение составят пассажиры, направляющиеся в республику с деловыми целями или на лечение.

Чехия стала очередной страной после Польши и Финляндии, закрывшей свои границы для россиян на фоне войны в Украине.