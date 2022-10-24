Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в Тбилиси совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики.

«Грузия одна из важнейших стран и друзей для Азербайджана. И Азербайджан является самым важным стратегическим партнером Грузии», – сказал Гарибашвили на совместном брифинге после встречи.

Стороны обсудили уже осуществленные стратегические проекты, которые, по словам Гарибашвили, можно назвать историческими. Среди них нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, проекты «Южного газового коридора».

Лидеры государств также обсудили важность железнодорожного Срединного коридора.

«Мы, господин президент, подтверждаем полную готовность максимально активизировать отношения для реализации как текущих, так и запланированных проектов», – сказал Гарибашвили.