Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, что чувствует себя в Грузии как дома:

«Я счастлив, что приехал в вашу прекрасную Грузию, нас встречает ветер, который напоминает мне о Баку, и я чувствую себя как дома».

По словам Ильхама Алиева, он уверен, что сегодняшний визит в Грузию будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Ильхам Алиев обратил внимание на успешные отношения между Грузией и Азербайджаном и рассказал о вопросах, которые обсуждались на встрече с Ираклием Гарибашвили.

«У нас часто бывают встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Он дважды приезжал в Азербайджан в прошлом году, и мы также встречаемся на международных мероприятиях, мы всегда с радостью используем эти возможности, и я уверен, что сегодняшний визит также будет способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими братскими народами. На сегодняшний день у нас установились стратегические отношения на уровне альянса, потому что мы активно сотрудничаем во многих областях, как в международном формате, в рамках международных организаций, так и в двустороннем порядке. Мы реализовали несколько очень важных проектов не только для нашей страны, но и в региональном масштабе. Конечно же, текущие события в регионе, вопросы безопасности находятся в центре наших обсуждений», — сказал Ильхам Алиев.