Впервые за 80 лет американцы разместили дивизию ВДВ на границе с Украиной. Это 101-я воздушно-десантная бригада США, которая используется в боевых точках. Так, 80 лет назад эта бригада высаживалась в Нормандии, в 1965 году она воевала во Вьетнаме, в 2003 году — в Ираке.

Военный эксперт Роман Свитан в эфире FREEДОМ объяснил, зачем США разместили свою бригаду ВДВ на румынско-украинской границе. А также допустил, что эти войска могут зайти на территорию Украины в рамках обороны самого Альянса.

По его словам, если 101-я воздушно-десантная бригада и перебрасывается в какой-то регион, то только для выполнения боевых задач.

«Поэтому эти почти 5 тысяч человек, которые сейчас находятся в нескольких километрах от границы Румынии и Украины, готовы выполнять боевые задачи, если будет необходимость», — отметил эксперт.

Таким образом США (в частности, Пентагон) показывают свою заинтересованность в процессах, которые сейчас происходят в Украине и российско-украинской войне, утверждает Свитан.

Он обратил внимание на то, что эта бригада точно готова защищать НАТО, в том числе, и на территории Украины. Об этом уже говорили ее командиры, и об этом говорит само размещение войск у границ Украины.

«Основная парадигма участия войск США — защита стран НАТО. Они эту парадигму активно продвигают. Но нигде не написано, что защита НАТО происходит именно в странах НАТО. Они могут защищать Альянс и на чужой территории, с которой может быть нанесен удар. Это же американцы, Пентагон! Они не будут ждать нападения на натовские структуры. Они будут наносить превентивные удары», — говорит Свитан.

Он отметил, что любое участие такого рода войск в Украине уже было проговорено и санкционировано, а переброска такого рода войск к нашим границам точно будет иметь дальнейшие последствия.

Так же Свитан подтвердил, что взрыв любого ядерного боеприпаса на территории Украины, в акватории Черного моря или недалеко от любой из стран НАТО — это уже будет считаться нападением на саму страну НАТО.

«Поэтому мы сейчас и видим разворачивание и усиление определенных натовских рубежей на восточном фронте — это и Польша, и Румыния, и Прибалтика. Любое движение россиян с использованием ядерного вооружения, использование «грязной ядерной бомбы» или любые движения, связанные с атомными станциями Украины, повлекут действия военного плана по пресечению такого рода угроз. То есть, как я уже говорил, будет нанесен превентивный удар для недопущения такой ситуации. То есть, по россиянам будет нанесен удар до того, как они используют ядерное оружие. Поэтому и нужны такие подразделения, как 101 бригада ВДВ США — бригада быстрого реагирования, которая разворачивается в определенных местах для выполнения определенных задач и на земле, и в воздухе. То есть, можно говорить о том, что и НАТО, и Пентагон планируют определенные действия на глубину стран НАТО до 1-1,5 тыс. км — это боевые радиусы основных истребителей стран НАТО. Потому это как минимум противодействие ядерному шантажу россиян, даже медийному. На любое такое медийное действие РФ, Пентагон отвечает военным действием», — отметил Свитан.

Так же, по словам эксперта, армия НАТО отделена от политики и выполняет свои задачи по командам военного руководства.