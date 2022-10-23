Традиционная церемония передачи символического колокольчика, которым глава правительства начинает заседание Совмина, прошла в воскресенье в правительственном дворце Киджи.

Как передает телеканал RaiNews, ушедший в отставку Марио Драги передал «эстафету» новому премьер-министру, лидеру победившей на парламентских выборах 25 сентября партии «Братья Италии» Джордже Мелони.

В воскресенье проходит также первое заседание Совмина нового состава, в который вошли 24 министра, среди них шесть женщин. Местные наблюдатели указывают, что для правительства первой в стране женщины-премьера это немного.