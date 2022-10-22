Россияне врут, когда говорят, что террористические атаки по Украине тормозят продвижение ВСУ. Украинские военные ежедневно продвигаются вперед. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне», — заявил президент.

Зеленский добавил, что украинцы объединены и точно знают, что у России нет шансов выиграть в этой войне. По его словам, ВСУ получают все необходимое для защиты государства.

«И ежедневно — я подчеркиваю: ежедневно — продвигаются вперед», — добавил президент.