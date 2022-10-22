Владелец столичного ТЦ «8 км» не устранил недочеты в области пожарной безопасности, обнаруженные МЧС в ходе плановой проверки, 4 апреля 2022 года. В результате в отношении ответственного лица торгового центра за допущение недостатков был составлен протокол об административном правонарушении. Данный объект относится к группе высокого риска.

В связи с неисполнением требований в отношении председателя торгового центра Мамедова Руфата Губад оглу был составлен очередной протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 536.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, предпринимателю было направлено представление об устранении причин и условий, и документ был представлен представителю торгового центра.

До сведения предпринимателя доведено, что в случае неустранения выявленных противопожарных нарушений будут применены соответствующие меры, предусмотренные законом «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей».