Уважаемый Багдат Култаевич, я пригласил Вас воспользоваться Вашим пребыванием в Азербайджане, чтобы прежде всего выразить мою признательность за годы работы в качестве Генерального секретаря нашей организации и наградить Вас высшей наградой Азербайджана — Орденом » Дружба». Вы заслужили эту награду.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с генсеком Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

«Вы как генеральный секретарь Организации тюркских государств сыграли важную роль в укреплении нашего союза и продолжаете это делать. Мы неоднократно встречались с Вами — как во время Вашего визита в Азербайджан, так и в рамках международных мероприятий. Я всегда видел, что вы очень хотите тесного союза всех тюркоязычных стран. На мой взгляд, все страны, входящие в нашу организацию, понимают необходимость укрепления единства.

Вы знаете, что я всегда очень внимательно относился к сотрудничеству в рамках нашей организации, а также в двустороннем формате. Укрепление братских отношений со странами тюркского мира является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Даже если мы посмотрим на недавнюю хронологию моих визитов и визитов глав государств братских стран, то можно увидеть, что мы придали этому вопросу дополнительную динамику», — добавил Алиев.

«Отношения со всеми тюркоязычными странами являются для нас приоритетом. Уверен, что предстоящий Саммит в Самарканде еще раз подтвердит наше единство. Особенно в нынешней геополитической ситуации нам следует теснее сплотиться вокруг общих интересов, учитывая необходимость взаимной поддержки, укрепления независимости и суверенитета наших государств, придания нашему сотрудничеству конкретного содержания. Считаю, что в этом случае, наряду с взаимной политической активностью, сотрудничество в области усиления мер безопасности будет одним из основных направлений на ближайшие годы», — отметил президент.