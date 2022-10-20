Захари Гросс, посол Франции в Азербайджане, наконец нарушил молчание и напомнил о себе. Глава диппредставительства Пятой республики разместил пост в «Твиттере», где сообщил: МИД Франции еще раз подтвердил, что Франция полностью мобилизована для установления мира между Азербайджаном и Арменией. «Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета ЕС Шарля Мишеля в Праге и принятое ими совместное заявление является шагом к этой цели.

Франция поддерживает переговоры ЕС по мирному договору», — цитировали его многие СМИ, в том числе и Minval. Теперь мсье Гросс сделал следующий шаг и опубликовал на сайте агентства «Туран» свою статью, где уделил большое внимание встрече в Праге, выразив убеждение: «Активная поддержка мирного процесса со стороны ЕС в течение почти одного года была неоценимой, и участие президента Франции имело решающее значение для достижения успешного результата в Праге.» рассуждал о миростроительстве, напоминал, что «Франция имеет дружественные отношения со всеми тремя государствами Южного Кавказа, точно так же, как Азербайджан имеет дружественные отношения с большим количеством европейских стран. Двусторонние отношения между Францией и Азербайджаном являются важными, интенсивными и длительными, и в их основе лежит личный вклад лидеров наших двух стран с момента обретения Азербайджаном независимости 31 год назад. По этой причине я убежден, что любые недоразумения могут быть и будут преодолены» и т.д. А закончил весьма эмоциональным призывом: «Да здравствует Дух Праги!»

Не станем уточнять, сколько времени понадобилось французским дипломатам, чтобы перевести речь президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астане, точнее, тот ее отрывок, где речь шла о Франции. Но, судя по тому, что в Париже все же рискнули задержать одного из соучастников нападения на посольство Азербайджана в этой стране, а посол Франции в АР наконец-то прервал паузу и заговорил, в Париже поняли, что власти Азербайджана настроены серьезно и просто так сносить оскорбительные выходки не станут. Точно так же воздержимся от ироничных уточнений, полагают ли в Париже, что для нейтрализации всего того, что «наворотили» за последнее время на азербайджанском треке, достаточно одной статьи французского посла в оппозиционном информагентстве, и если уж так хотели улучшить климат двусторонних отношений, то не логичнее ли было бы послу отправиться в Шушу. И, конечно же, не будем отпускать язвительных шпилек, говорил ли мсье Гросс сам себе перед написанием этой статьи что-то вроде «я спасу отношения Франции и Азербайджана и авторитет французской дипломатии!» и вспоминал ли при этом галантерейщика Бонасье с его «Я спасу Францию!» В конце концов, посол действует строго по директивам, полученным из столицы своей страны, излагает выработанную позицию, пространства для личного манёвра у него очень мало. И, скорее всего, в полном соответствии с этими инструкциями и директивами мсье Гросс сегодня пытается представить успех встречи в Праге едва ли не как «особую заслугу» Франции и ее президента Эммануэля Макрона, который принимал участие в четырёхсторонней встрече в столице Чехии.

Так вот, вынуждены напомнить: во-первых, к моменту встречи в Праге уже прошло несколько раундов переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем ЕС Шарлем Мишелем без какого бы то ни было участия мсье Макрона. В быту такие манёвры называются «прибежал на готовенькое». Во-вторых, слишком многое указывает на то, что Макрон в Праге пытался реализовать свои «наполеоновские» планы и войти в регион через «армянскую дверь», прежде всего при помощи европейской наблюдательной миссии, но «задумка» не прошла: Азербайджан своего согласия не дал, работать приходится только с армянской стороны и нести все ожидаемые в связи с таким односторонним мандатом издержки.

А в-третьих, и «в-главных», за последние дни и президент Франции Макрон, и глава ее МИДа Колонна озвучили целый ряд, вежливо выражаясь, настолько односторонних, провокационных и необъективных заявлений, что говорить там о «духе Праги» не получается — там присутствует исключительно «дух армянского ресторанчика в Марселе», точнее, стремления политиков Франции всеми силами заручиться голосами местных армян. Ради чего здесь уже практически уничтожили «дух Праги», если он вообще был, а теперь проармянская активность Парижа грозит разрушить и двусторонние отношения Азербайджана и Франции, над которыми предшественники мсье Макрона действительно работали не одно десятилетие, и мирный процесс в регионе. И если в Париже действительно хотят поспособствовать мирному процессу в регионе, то пусть, как бы вежливо выразиться, не смешивают дипломатию с предвыборной кампанией. А если провести границу хотя бы для себя не получается, то в процесс лучше не вмешиваться. Чтобы не выслушивать указаний, где именно находится дверь.

Отдел политики Minval.az