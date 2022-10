Совет ЕС принял «в рекордные сроки» санкции против Ирана за оказываемую республикой военную поддержку России. Об этом сообщил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

«Мы приняли молниеносные действия против Ирана, который поддерживает российскую военную кампанию в Украине, — написал он.

— Я приветствую решение Совета ЕС принять в рекордные сроки санкции против тех в Иране, кто оказывает военную поддержку России», — заявил он.

We take swift action against Iran who supports Russia’s war in Ukraine.

I welcome the @EUCouncil decision to adopt in record time restrictive measures against those in Iran who provide military support to Russia.

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 20, 2022