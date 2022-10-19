Израильское оружие, предоставленное Украине, может оказаться в руках Ирана.

Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля, ныне лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху, в интервью американскому телеканалу MSNBC.

«В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили, окажется в руках Ирана и будет использовано против нас», — сказал Нетаньяху.

«На Голанских высотах, где мы пытаемся помешать Ирану создать второй ливанский фронт, мы сталкиваемся с оружием израильского производства», — заявил он.

Он также заявил, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении украинско-российской войны «благоразумной», указав на прием беженцев и оказание гуманитарной помощи.

Нетаньяху считает наибольшей опасностью войны в Украине то, что она может перерасти в «глобальный конфликт», включая возможное применение ядерного оружия.

«Я не думаю, что есть большая разница, будет ли это тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не пересекался в течение 77 лет, и я думаю, что сейчас требуется сочетание твердости и осторожности, чтобы убедиться, что это конфликт заканчивается и, конечно же, не распространяется», — заявил он.