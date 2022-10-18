Ко второй годовщине нашей победы в Отечественной войне атаки на международной арене на нашу страну стали более интенсивными, организованными и систематическими. Причина ясна. Если бы Азербайджан одержал победу только над Арменией, то ситуация была бы иная. Буквально вчера прибывшие в Ереван 40 военных генералов и представителей секретных служб Европейского Союза, парламентариев США и Швейцарии подготовили акты против Азербайджана. Но Ильхам Алиев продолжает борьбу. Впервые за последние 2 века Азербайджан может узаконить свою победу без диктовки империй. Но не будь военного конфликта 12-14 сентября, не было бы и соглашения. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, сообщает Minval.az.

«Почему мы считаем бои месячной давности продолжением 44-дневной священной войны? Не только потому, что был получен контроль над 400-километровой полосой от Мурова до Араза, хотя, конечно, это беспрецедентные результаты, но и потому что государство, чье международное право не признавалось в течение 30 лет, наконец-то, заявило о территориальной целостности, суверенитете и неприкосновенности — это большой прогресс», — сказал Захид Орудж.

Он подчеркнул, что Азербайджан не пытается очертить границы кровью из-за эйфории Победы или территориальных претензий.

«Однако 2900 наших шехидов и наша армия сражались не только против оккупации, но, прежде всего, за определение границ Родины. Поэтому судьба нашего народа и Карабаха сейчас решается именно на границе. Недавние мысли Эммануэля Макрона совпали с заявлением Абеля Аганбекяна, ставшим причиной трагедии двух народов в 1987 году. Если бы Азербайджан планировал объединиться с Нахчываном военным путем и захватить больше территорий, то война с Арменией заняла бы менее 44 дней. 8-часовая операция показала, что на ереванской дороге армяне за последние 30 лет не построили сильную линию обороны. Однако наше государство не намерено проводить политику агрессии против кого бы то ни было. Азербайджан не хочет переносить войну на территорию противника, и создавать там второй карабахский конфликт. Противная сторона хочет спровоцировать нас на территориальные претензии, чтобы использовать ситуацию против мирной повестки и Карабаха. Однако, на наш взгляд, будущие события будут зависеть от трех условий: пока армянские вооруженные формирования остаются на наших землях, азербайджанская армия в будущем будет вынуждена размещаться на территории Армении; пока наша армия не будет контролировать построенную 32-километровую дорогу между Ханкенди и Ереваном, Азербайджан имеет право открыть 42-километровое сухопутное сообщение с Нахчываном путем силы; до тех пор, пока будут говорить, что «карабахский вопрос не решен», неизбежным будет создание нашим государством 2-го Карабаха на территории Армении и перенос войны на территорию противника»,- заявил депутат.

По его cловам, если они не хотят этих сценариев, то мирное соглашение можно подписать в Зангезуре, а не в других столицах.

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