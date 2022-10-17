Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о планах президента США Джо Байдена принять определённые меры в отношении Саудовской Аравии после консультаций с американским Конгрессом. По словам Жан-Пьер, возможные меры Вашингтона в отношении Эр-Рияда могут быть реализованы в сфере безопасности.

Она напомнила, что Байден с начала своего президентства заявлял о намерении пересмотреть подход к отношениям с Саудовской Аравией.

«У президента есть время для переговоров, консультаций для принятия решения … Он определённо хочет провести консультации с Конгрессом», — цитирует Жан-Пьер ТАСС.