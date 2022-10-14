В Бинагадинском районе города Баку около торгового центра Elit начался пожар в двухэтажном торговом объекте.
Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
Согласно информации, на «горячую линию» МЧС «112» поступила информация о пожаре на втором этаже двухэтажного торгового объекта вблизи торгового центра Elit в Бинагадинском районе. Сразу после поступления информации силы пожарной охраны МЧС были задействованы в противопожарных операциях.
Пожар локализован.
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В Бинагадинском районе Баку вспыхнул сильный пожар.
Пожар наблюдается на одном из заводов на территории 8-го микрорайона, сообщает Qafqazinfo.
На место происшествия были направлены пожарные расчеты.
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