В Бинагадинском районе города Баку около торгового центра Elit начался пожар в двухэтажном торговом объекте.

Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Согласно информации, на «горячую линию» МЧС «112» поступила информация о пожаре на втором этаже двухэтажного торгового объекта вблизи торгового центра Elit в Бинагадинском районе. Сразу после поступления информации силы пожарной охраны МЧС были задействованы в противопожарных операциях.

Пожар локализован.

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В Бинагадинском районе Баку вспыхнул сильный пожар.

Пожар наблюдается на одном из заводов на территории 8-го микрорайона, сообщает Qafqazinfo.

На место происшествия были направлены пожарные расчеты.