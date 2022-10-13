Латиф Рашид в четверг стал президентом Ирака по итогам голосования в парламенте, что стало началом формирования иракского правительства — спустя год после парламентских выборов в стране, сообщает Rudaw.

Рашид обошел своего оппонента, бывшего президента Ирака Бархама Салеха на 63 голоса. Всего за Рашида проголосовали 162 депутата.

Ожидается, что Мухаммед ас-Судани, претендующий на пост нового премьер-министра, сформирует правительство за 30 дней.

Ранее Рашид занимал пост министра водных ресурсов Ирака, а также был представителем партии «Патриотический союз Курдистана».