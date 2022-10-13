Сотрудники спецслужб США были приглашены в посольство Азербайджана в Вашингтоне, которым было предоставлено видео с камер наблюдения. Подтверждено, что служебная машина посольства была обстреляна из пневматического оружия BB Gun, расследование продолжается.

Об этом Report заявил первый секретарь посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев.

Дипломат сообщил, что инцидент произошел в ночь с 10 на 11 октября в Вашингтоне в 00:16 по американскому времени, и, к счастью, в служебной машине никого не было:

«Сотрудники приехали в посольство и через несколько минут после входа в здание они услышали выстрелы, а когда вышли, то обнаружили, что стекло машины разбито. На место происшествия были вызваны сотрудники спецслужб. Установлено, что автомобиль был обстрелян из пневматического огнестрельного оружия».