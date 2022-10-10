Информационная война против Азербайджана продолжается.

С данным заявлением в ходе осенней сессии ПАСЕ выступил руководитель азербайджанской делегации Самед Сеидов.

«К сожалению, информационная война против Азербайджана продолжается. С распространением различных видеороликов, с обвинениями, нападениями на наши посольства», — отметил Сеидов.

Он указал на то, что армянские вооруженные формирования все еще не полностью выведены с территории Азербайджана, и в период сентябрьской вооруженной провокации армянами были установлены на территории Азербайджана новые мины.

Сеидов добавил, что следует понимать, что армянская сторона не выполняет взятых на себя обязательств. Армянская сторона должна вывести свои вооруженные формирования с территории Азербайджана и начать наконец думать о делимитации и демаркации границ. Армения должна привлечь к ответственности тех, кто совершил преступления против азербайджанцев в Гяндже, Ходжалы.

«Мы, несмотря ни на что, за мир. И мы сделаем все возможное для мира в регионе», — сказал он.