В Грузии понятия «принудительный аборт» и прерывание беременности без согласия женщины включаются в Уголовный кодекс, сообщает АПА.

Законопроект, который будет представлен на заседание бюро парламента в понедельник, подготовлен на основе рекомендаций Еврокомиссии и направлен на укрепление гендерного равенства и предотвращение насилия в отношении женщин.

Законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет за прерывание беременности без согласия женщины. Если данное действие совершено в целях расовой, религиозной, национальной и этнической дискриминации, сокрытия другого криминального происшествия, а также в целях трансплантации органов, то уголовная ответственность будет ужесточена.

Согласно законопроекту, если аборт, произведенный без согласия женщины, повлечет ее смерть, то будет считаться особо жестоким преступлением и будет наказываться от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

После внесения поправок в Уголовный кодекс Грузии за принуждение женщины к прерыванию беременности будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, а при отягчающих обстоятельствах — на срок от 7 до 11 лет.