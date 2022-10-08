Тема «статуса Карабаха» более не значится в дипломатической повестке дня — переговоры в Праге подтвердили это еще раз. Затрёпанные слоганы армянской дипломатии в стиле «нельзя решать судьбу Карабаха, не спросив мнения самих карабахцев», более не работают. Особенно на фоне фейковых «референдумов» на территории Украины. И теперь ситуацию вокруг той территории, которая официально именуется зоной временного размещения РМК, а неофициально — «огрызком», определяют те реалии, которые очертил в своих заявлениях президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Во время саммита в Праге, президент подчеркнул: «Армяне, проживающие в Карабахе, являются нашими гражданами, и мы не собираемся обсуждать их судьбу и будущую жизнь ни с одной страной, в том числе и с Арменией. Это наше внутреннее дело». А о внутренних вопросах в мирном договоре и речи быть не может. Вместе с тем Ильхам Алиев еще раз напомнил, что армяне будут иметь такие же права, как и граждане Азербайджана, и они в любом случае могут быть уверены, что их интегрированная жизнь в азербайджанском обществе будет намного лучше, чем нынешняя.

Более того, эти по-настоящему программные заявления президента Азербайджана прозвучали уже на фоне того, что с полным основанием можно назвать «восстановительной дипломатией». Как раз накануне переговоров в Праге в Азербайджане состоялся первый национальный градостроительный форум. Открытие его прошло в Агдаме. В разрушенном до основания городе, который, как напомнил в своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев, называли и «городом-призраком», и «Хиросимой Кавказа».

Выступая на открытии форума, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что «мы реконструируем Карабах и Зангезур. И нисколько не сомневаемся в этом. Как бы дорого не обходилось, мы сделаем это. Это – наша национальная идея».

А вот тут нужно обратить внимание, если угодно, на «закулисье». Сам факт проведения в Агдаме столь представительного форума, да еще с участием иностранных гостей уровня Исполнительного директора программы ООН по населенным пунктам Маймуны Мохд Шариф, уже красноречивая демонстрация успехов Азербайджана в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

При этом перед Азербайджаном стоит беспрецедентная по сложности и масштабу задача — восстановительные работы на территории, равной по площади такой стране, как Ливан. Или четырём Люксембургам. И на этой территории разрушено ВСЕ: коммуникации, инфраструктура, дороги, электростанции, разобраны до фундаментов жилые дома…Плюс оставленные армянскими оккупантами мины, жертвами которых стали уже более 240 наших сограждан. С таким варварством в современном мире не сталкивалась ни одна страна.

И задачу эту Азербайджан решает своими силами и за свой счёт. Да, в восстановительных работах участвуют иностранные компании. Но это не помощь, а инвестиции. Почувствуйте разницу.

В самом деле, Азербайджан мог пойти по пути наименьшего сопротивления и вести восстановительные работы «абы как», по принципу «чтобы поскорее» и «пока и так сойдёт, а дальше посмотрим». Можно было попытаться восстановить все «как было», ориентируясь на старые планы и фотографии, которые несложно найти в архивах. Но Азербайджан пошёл другим путём. В Баку прекрасно осознают, что с момента оккупации, этнических чисток и изгнания коренного азербайджанского населения прошло уже 30 лет. И главное, за это время изменился мир. Вопрос даже не в том, получится ли сделать «рестарт» с той точки, когда в результате армянской оккупации жизнь в Карабахе и Восточном Зангезуре по сути остановилась. Вопрос в том, насколько это логично. В результате в Азербайджане выбрали другой путь — создать на месте разрушенных городов и сел новую среду обитания, современную, отвечающую новым требованиям и вызовам. Не просто исполнить мечту о возвращении, а вернуть людей и в прямом, и в переносном смысле не на пепелище, а в современные, удобные города и села, с реальными экономическими перспективами и продуманными градостроительными решениями.

Сделать освобождённые земли экономически и социально успешными. И эта стратегия уже работает. Действует международный аэропорт в Физули, готовится к открытию аэропорт Зангелана, уже возвращаются жители в село Агалы, Агдам, который и до войны был крупнейшим городом Карабаха, жертва «урбицида», «Хиросима Кавказа», превращается в крупный промышленный и туристический центр. Реставрируются исторические здания, закладывается фундамент новых сел, куда уже в ближайшее время будут возвращаться их жители. И тем резче контраст этой работы со следами варварства армянских оккупантов. Созидание против разрушения. И верный индикатор, что на освобождённую от армянской оккупации землю вернулись ее хозяева. Причем вернулись навсегда.

И можно понять, почему международные форумы и коммерческие проекты на освобожденных землях приводят в такое бешенство и ереванскую верхушку, и их ханкендинских прихлебателей. Одно только то, что такие форумы множат число свидетелей вандализма армянских оккупантов, уже представляет для них понятную политическую угрозу.

Но самое главное, из-за линии миротворческих постов за всем этим наблюдает немногочисленное оставшееся население «огрызка». Где те же 30 лет слушали обещания, что вот еще немного — и «денежные мешки» из диаспоры зальют «Арцах» золотым дождем…Чтобы теперь растерянно задавать вопросы: как это так получилось, что мы провозились со «Степанакертским аэропортом» несколько лет, но там ничего посерьёзнее ворон и скворцов так и не летало, а Азербайджан за год запустил международный аэропорт в Физули? ТГ-каналы, связанные с верхушкой карабахских сепаратистов, уже брызжут слюной: «Азербайджан совместно с BP (British Petroleum) планирует производить возобновляемую электроэнергию на оккупированных территориях Арцаха (Нагорного Карабаха), также в их планах экспорт энергии в другие страны». Здесь уже начинают понимать, на какие градостроительные, экономические и инфраструктурные проекты придётся смотреть «из-за забора», и, главное, сколько карабахских армян пожелают стать частью всего этого и реинтегрироваться в азербайджанское общество. Тем более что в Баку подчеркивают: здесь считают армян Карабаха своими гражданами.

Так что вслед за войной армянские побитые агрессоры опять проигрывают мир. Причем в рекордно короткие сроки.

Нурани, обозреватель