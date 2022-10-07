Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что еще 70 тыс. чеченских бойцов готовы присоединиться к тем 10 тыс., которые воюют в настоящее время в зоне «специальной военной операции».

«В ходе своих выступлений [в ходе торжественного построения силовых подразделений Чеченской Республики в Грозном] мы решительно отвергли европейские антирелигиозные и человеконенавистнические ценности и заявили о готовности бить сатанистов и их прислужников в любой точке мира. Десять тысяч чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле. При необходимости еще семьдесят тысяч готовы присоединиться к ним», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.