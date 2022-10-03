Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны, каких-либо других соображений здесь быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных соображений здесь быть не может», — подчеркнул он. Так представитель Кремля прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что в ходе спецоперации нужны «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».
«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение специальной военной операции, и продолжает вносить очень большой вклад вся республика.
Даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены», — отметил Песков.
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