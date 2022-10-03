Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны, каких-либо других соображений здесь быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных соображений здесь быть не может», — подчеркнул он. Так представитель Кремля прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что в ходе спецоперации нужны «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».