По картографическим данным, полученным на основе спутниковых снимков, сделанных сотрудниками Оксфордского университета Великобритании в Сальянском районе, выявлены ряд очень активных оползневых разломов и многочисленные зоны землетрясений с современной сейсмичностью.

Данные сведения были обнародованы в ходе очередных обсуждений на уровне рабочей группы по расширению сотрудничества, а также реализации совместных научных проектов между Республиканским центром сейсмологической службы НАНА, Оксфордским университетом Великобритании и компанией BP.

Образцы со смещенных речных террас также были отобраны для определения скорости геологического смещения.

Цель исследований – определить направление и роль геологического развития смещающих разломов. Кроме того, были проанализированы спутниковые снимки района, на территории которого имеются грязевые вулканы.

Профессор Ричард Уолкер из Оксфордского университета Великобритании отметил, что сейсмологические и геофизические исследования, проводимые в бассейне Каспийского моря, имеют большое значение. Эти исследования также позволят более детально изучить землетрясения, происходящие в Каспийском море.