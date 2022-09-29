Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые страны, в том числе союзники республики, отказались поставлять вооружения на сотни миллионов долларов, на которые был сделан предварительный заказ.

«У нас есть случаи, когда сотни миллионов долларов выплачены, однако обязательства по поставкам не выполнены, в том числе странами-союзниками. Это болезненные реалии, и мы должны глубоко проанализировать ситуацию», — сказал Пашинян на заседании правительства Армении, передает Sputnik Армения.

По его словам, делается это с одной целью – «чтобы Армения отказалась от суверенитета, государственности, территориальной целостности».

Пашинян подчеркнул, что в недопущении поставок Армении оружия значительную роль играет Азербайджан.

По его словам, Азербайджан по всем направлениям, где это возможно, препятствует поставкам оружия, в том числе союзниками.