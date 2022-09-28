Расследованием утечки газа на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» займется Служба безопасности Швеции. Не исключено, что за происшествием могут стоять другие страны.

Об этом говорится в сообщении государственной службы безопасности королевства.

«Служба безопасности приняла от Полицейского управления предварительное расследование инцидента с «Северными потоками». В настоящее время это преступление классифицируется как саботаж при отягчающих обстоятельствах», — отмечают в ведомстве.

Также там подчеркнули, что речь может идти о серьезном преступлении, которое могло быть совершено другим государством и направлено против интересов Швеции.