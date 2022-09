Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с коллегами из Азербайджана и Армении перспективы проведения прямых переговоров между Ереваном и Баку и меры по поддержанию мира.

Как сообщил Салливан в Twitter, в обсуждениях участвовали помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Сегодня я принял Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для проведения прямых и конструктивных переговоров. Мы обсудили важность недопущения дальнейшего насилия и проведения целенаправленных переговоров в установленные сроки», — отметил Салливан.

По его словам, в ходе консультаций были также определены конкретные дальнейшие шаги в поддержку стабильного и прочного мира.

При этом, Салливан не уточнил, где именно проходили данные консультации и в каком формате.

