Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков заявил, что порядка 98 тыс. российских граждан въехали на территорию Казахстана с 21 сентября, выехали за пределы республики за этот же период более 64 тыс. россиян. Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы – порядка 98 тыс. россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина», — пояснил Аталыков.