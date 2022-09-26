Объявленная Кремлем «частичная мобилизация» продолжается уже пятый день. И сегодня уже нет сомнений: это решение «взорвало» страну.

Судя по всему, в Кремле отдавали себе отчёт, что мобилизация, даже частичная — мера крайне непопулярная. И на полном серьезе рассчитывали сбить волну негатива, устроив серию митингов-концертов в поддержку «референдумов», проходящих, подберем самый мягкий эпитет, в «контролируемых» Россией городах. В Москве такой митинг собрал, по официальной версии, не менее 50 тысяч человек. Президента РФ Путина, в отличие от мартовской акции в «Лужниках», не было. Когда в соцсетях отпускали едкие шпильки, что участникам этого митинга надо было сразу раздавать повестки, казалось, что на тему мобилизации еще можно шутить.

Сегодня уже не до шуток. Причем всем. Мобилизация оказалась куда более массовой, чем планировалось. Среди призванных оказываются сержанты и младшие лейтенанты за 40 и даже за 50, призывают женщин-врачей, включая тех, на чьём попечении несовершеннолетние дети,..Военкомы, по данным оппозиционных пабликов, уже признаются, что «гребут всех подряд». Подтверждаются сведения, что повестки вручают задержанным на антивоенных митингах. В массовом порядке получают повестки сотрудники российских авиакомпаний, причем не только пилоты, но и авиадиспетчеры, техники, IT-специалисты…В отрасли спешно составляют списки для «брони» от призыва, но поможет ли это застраховать ценных специалистов от отправки в украинскую «мясорубку» — вопрос открытый.

А в том, что это именно «мясорубка», сомнений, увы, нет. Можно, конечно, не обращать внимания на слова командующего ВСУ генерала Залужного: «Мы покончили с российской профессиональной армией, теперь покончим с любительской». Можно игнорировать сообщения украинских источников, что ВВС и ПВО Украины настолько «выбили» кадровый потенциал российской военной авиации, и теперь за штурвалы садятся еще не «оперившиеся» выпускники летных училищ и пенсионеры-отставники, и не задавать вопросов, зачем вообще в этом случае сажать за штурвалы боевых самолетов гражданских пилотов. Просто есть факты, которые уже не получится вынести за скобки.

Грезы о «блицкриге», «взятии Киева за три дня», «параде на Крещатике» и парадная форма в вещмешках могли иметь место в феврале, но не теперь, когда в военных новостях из Украины входном предложении стоят слова «ВСУ» и «наступление». Если мобилизация стартует через 7 месяцев после начала войны, притом что эта война задумывалась как «блицкриг», то это если и не маневр отчаяния, то верный сигнал, что «латать дыры» в боевых порядках надо уже сейчас, точнее, надо было еще вчера, а значит, времени на подготовку и переподготовку просто нет. А вот вопросы к реальной военной эффективности этой меры есть, и серьезные. Теоретически такая мера может создать перевес в живой силе и т.д. Да и цифра в 300 тысяч звучит внушительно. Но…300 тысяч кого именно? Мобилизация — это не призыв в армию резервистов, которые регулярно проходили переподготовку и сохранили свои боевые навыки. Достаточно вспомнить, что Азербайджан за все 44 дня своей Отечественной войны мобилизацию не объявлял. И даже из добровольцев, осаждавших военкоматы, призывали в армию далеко не всех. При широкой мобилизации, даже если ее официально именуют «частичной», под ружьё ставят куда более широкий «контингент» с куда более слабыми боевыми навыками. И каковы реальные шансы «мобилизованных» выжить и добиться успеха там, где украинская армия уже «перемолола» регулярные российские подразделения с полноценной подготовкой?

И в результате многие «простые граждане России», которые ещё недавно радовались «крымнашу», лепили 9 мая на крыши своих автомобилей башенки с надписью «На Берлин» и «Можем повторить», размахивали георгиевскими ленточками и не сомневались в праве России бомбить Киев, Харьков и Одессу, сегодня ищут любые способы покинуть страну. Раскуплены билеты на все направления, куда можно въехать без визы. Пробки у границ Казахстана, Грузии, даже Монголии выстраиваются на 30 километров. Стоять в них приходится более суток, ожидая каждую секунду, что власти РФ окончательно закроют границу и перестанут выпускать призывников. По самым скромным подсчетам, страну покинули более четверти миллиона россиян — почти столько же, сколько власти собирались мобилизовать. Это, конечно, еще не бегство из Кабульского аэропорта и не эвакуация армии Врангеля из Крыма. Но и точно не Азербайджан в первые дни Отечественной войны, когда очереди выстраивались у военкоматов, а не приграничных КПП и аэропортов. Судя по всему, вся идеологическая «накачка» в виде тех самых «Бессмертных полков», «парадов детсадовских войск» и т.д. просто «сдулась», когда дело дошло до отправки на настоящий фронт.

И это еще даже не неприятности на фоне других новостей: по России прокатываемся волна поджогов военкоматов. В Усть-Илимске военкома застрелил один из потенциальных призывников. Это, возможно, еще не полномасштабная «партизанская война в джунглях больших городов». Но вот недооценивать опасность такого сценария уж точно не стоит.

Более того, в России на грани детонации оказались национальные окраины, где мобилизация куда более массовая, чем в столичных городах. Уже в первый день, по сообщению не контролируемых Кремлем СМИ, из якутского поселка Айхал с населением всего 17 тысяч человек мобилизовали около сотни, из Амгинского улуса с такой же численностью населения – около 50 человек. В ответ экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж распространил видеообращение, где заявил, что «с самого начала этой кровавой войны этнические меньшинства, которые живут в России, пострадали наибольшим образом», и озвучил призыв: «Буряты, тувинцы и калмыки пострадали больше всех. Они использовались как пушечное мясо. Сотни были ранены. Тысячи были убиты. Мы, монгольцы, встретим вас с распростертыми объятиями и открытым сердцем». Наконец, соцсети и СМИ переполнены драматичными кадрами из Дагестана — местные призывники тоже не горят желанием отправляться на украинскую войну. А историки уже вспоминают восстание в Казахстане времён Первой Мировой войны, которое сдетонировало именно от призыва местных жителей «на тыловые работы», и распад Российской Империи на фоне все той же «первой империалистической». Судя по всему, мобилизация запустила процессы, крайне опасные для самой РФ. И нет ясности, есть ли у Кремля способ их остановить

А.Шакур