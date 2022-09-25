Одесса снова была атакована дронами, в областном центре продолжается спасательная операция.

Детали атаки будут сообщены позже, рассказал в воскресенье, 25 сентября, в видеообращении в Telegram пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесса была атакована вражескими дронами. Спасательная операция продолжается, более подробно официально сообщим об этом несколько позже. Сейчас все детали уточняются, поэтому не стройте конспирологических версий», — отметил он.