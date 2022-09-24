Очередная группа украинских детей, потерявших одного из родителей в связи с ситуацией в Украине, была доставлена в Азербайджан. 29 детей, прибывших в нашу страну по инициативе Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, будут размещены в детских лагерях, сообщает АПА.

Дети пройдут социальную реабилитацию в 15-дневном лагере, организованном в городах Баку и Габале. Во время пребывания в лагере они будут привлечены специалистами к различным реабилитационным мероприятиям.

Посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии, занятий медитацией и йогой, организованных профессиональными психологами, а также психосоциальных тренингов, мастер-классов будет обеспечена стабилизация эмоционального состояния детей, а также их интеграция в общество.

Дети также получат возможность улучшить свои языковые навыки с помощью курсов английского языка.

В этот период с целью эффективной организации культурно-досугового времени детей будут организованы экскурсии в исторические места, а также в музеи, будет проведена командная работа на различные темы.