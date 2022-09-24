25 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся. Ожидается усиление северо-западного ветра.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-19° тепла, днем 20-22° тепла, в Баку ночью 17-19° тепла, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 768 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, переменные дожди. В отдельных местах возможны ливни интенсивного характера, град. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 4-7° тепла, днем 8-13° тепла.