Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что даже половина сотрудников российских силовых ведомств «снесут любую западную армию».

По его словам, в России — колоссальный штат сотрудников различных ведомств на служебном посту. Кадыров напомнил, что Россия имеет большую мощь, множество ресурсов, особенно военных.

Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно пять миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50 процентов сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится, сказал он.

По его словам, их столько, что «НАТО и Запад устанут считать», а половина штата российских силовиков способна победить иностранные армии.

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК», — добавил он.