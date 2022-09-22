Грузия выступает добросовестным посредником в диалоге между Азербайджаном и Арменией.

С данным заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что выдвинутая Грузией «Инициатива мирного соседства» не является ни заменой какой-либо диалоговой платформы, ни против нее.

«У нас уже есть такие результаты, как возвращение в страну 15 задержанных армян в обмен на предоставление Азербайджану карт минных полей. В июле министры иностранных дел Азербайджана и Армении впервые встретились в Тбилиси.

Мы готовы служить местом диалога для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе, что считается очень важным. Для этого Грузия продвигает «Инициативу мирного соседства», которая предполагает участие всех трех стран Южного Кавказа. Грузия служит добросовестным посредником в нормализации региональных отношений», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр призвал к сотрудничеству страны Южного Кавказа и страны Запада, заинтересованные в развитии региона.

«Наша цель — превратить Южный Кавказ в регион возможностей. Мы считаем, что все страны Южного Кавказа и наши западные союзники выиграют от этого сотрудничества», — отметил он.