После того, как президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране, на КПП «Верхний Ларс», расположенном на границе России и Грузии образовались огромные пробки.
Желающие пересечь границу и убежать подальше от военкоматов пренебрегают правилами дорожного движения и выезжают на встречную полосу, чтобы сделать это как можно быстрее.
Также огромные очереди автомобилей замечены на границе с Казахстаном и Монголией.
Жаль у нас граница закрыта ,деньги сами едут ,но мимо нас.
Вы спросите у грузин как у них взлетели цены на жилье и продукты.
Бегите, бегите, крысы бегут с корабля.
Бегите, бегите, крысы бегут с корабля, так вам и надо.
Грузины в объявлениях по сдаче квартир должны обязательно указывать : » Квартиры сдаются только не славянам»
Пусть прочувствуют прелесть отношения к другим народам … Прошу не обвинять меня в не толерантности …. я всех люблю … но правда дороже …