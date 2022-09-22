После того, как президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране, на КПП «Верхний Ларс», расположенном на границе России и Грузии образовались огромные пробки.

Желающие пересечь границу и убежать подальше от военкоматов пренебрегают правилами дорожного движения и выезжают на встречную полосу, чтобы сделать это как можно быстрее.

Также огромные очереди автомобилей замечены на границе с Казахстаном и Монголией.



