Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречи с министром иностранных дел Монголии Батцецек Батмунхом, министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом, а также главой МИД и международного сотрудничества Сомали Абширом Омар Хурусе.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе встреч стороны обменялись мнениями о деятельности и сотрудничестве в рамках Движения неприсоединения, двусторонних отношениях и региональные вопросы.

Джейхун Байрамов выразил признательность за поддержку, оказанную Азербайджану в период ее председательства в рамках Движения неприсоединения, и проинформировал коллег о предстоящих планах.

Они заявили, что намерены и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном как в рамках Движения неприсоединения, так и на двусторонней основе.