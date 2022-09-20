Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны подчеркнули важность мира в регионе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

«Премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. <…> Среди обсуждаемых вопросов были <…> [конфликт] в Украине и образовавшаяся в результате этого среда безопасности в регионе. Была подчеркнута важность мира и стабильности для дальнейшего развития и длительного благополучия региона», — сказано в сообщении.

В этом ключе стороны отметили посредническую роль Гарибашвили в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, когда в июне прошлого года при посредничестве Грузии 15 армянских военнослужащих были переданы Азербайджаном Армении. Армянская сторона в свою очередь передала Азербайджану карты минных полей при посредничестве Грузии.

В конце встречи грузинский премьер пригласил президента Турции посетить Грузию.