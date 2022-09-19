В повседневной жизни мы видим, что даже магнаты компьютерного бизнеса как Билл Гейтс скупают по всему миру огромные площади пахотных земель. Не отстают от них и бизнесмены, и бюрократы, которые по роду своей деятельности, казалось бы, никакого отношения к сельскому хозяйству не имеют. Даже в нашей стране мало-мальски важный чиновник имеет свои сады, огороды, пастбища. Мало кто в Азербайджане задумывается о том, какую серьезную опасность таит неуемная жажда частных лиц владеть обширными латифундиями.

Политолог, доктор философии, сотрудник Института права и прав человека Моисей Беккер в беседе с Minval.az отметил, что владение огромными латифундиями неизменно влечет за собой следующие риски: люди, имеющие много земли приобретают большой политический вес, возможность влиять на экономику не только страны, но и данного региона, что может привести государство, в котором это происходит к очень серьезным проблемам.

По его словам, в истории уже были подобные прецеденты. Возьмем, к примеру, Древний Рим, падение которого чаще всего связывают с нашествием варваров, но никто не вспоминает, что почва для успешного падения Римской империи была подготовлена задолго до этого.

«Обратившись к истории Древнего Рима, мы увидим, что практически все римские сенаторы являлись крупными владельцами земли, латифундистами. И на предложение братьев Гракх внести изменение в закон и провести земельную реформу, сенаторы вынесли реформаторам негласный смертный приговор», — сказал он.

Дело в том, что Гракхи видели, как латифундии уничтожают военную и экономическую основу республики. Они предлагали весьма разумные меры по предотвращению деградации крестьянства, которое было вытеснено со своих полей крупными арендаторами и собственниками от власти. Проект масштабной аграрной реформы предполагал ограничить пользование общественной землёй (ager publicus) 250 югерами (62,5 га), а излишки земли, возвращённые в государственную собственность, предлагалось разделить между беднейшими крестьянами, чтобы сохранить социальную базу римской армии и предотвратить дальнейшую люмпенизацию населения, отметил эксперт.

«Ко времени братьев Гракхов римская аристократия завладела большей частью государственных земель. Это было чрезвычайно невыгодно для республики, терявшей при взимании податей огромные суммы, поскольку владельцы под всевозможными предлогами старались уклониться от налогов. С другой стороны, существовала проблема с определением ценности этих земель и, наконец, вследствие несовершенства законодательной базы, бывали случаи, когда государственную собственность невозможно было отличить от частной. Эти злоупотребления явились третьим и наиболее важным триггером реформ, инициированным Гракхами. Римские вельможи не только обращали большую часть своих поместий в луга, отдавая, таким образом, приоритет скотоводству в ущерб земледелию, но и использовали здесь почти исключительно рабский труд. Именно поэтому большинство населения Италии стало состоять из рабов. В результате образования множества больших поместий ничтожные остатки свободного сельского населения находились ко времени братьев Гракхов в самом бедственном положении. Не имея никаких возможностей улучшить свое благосостояние, вытесняемые дешевым рабским трудом обедневшие крестьяне стремились переселиться в Рим, где они получали содержание за счет государства», — рассказал политолог.

«Хлеба и зрелищ» стало лозунгом люмпенизированного римского плебса, который ничего не производил, но зато проводил время в праздниках и политических баталиях. Многие из солдат и поселенцев, наделенные землями за службу, обремененные долгами и конкуренцией со стороны крупных латифундистов, вынуждены были отдать им свои наделы и перебираться в Рим. Их концентрация в столице превратила народное собрание в орудие демагогов, что постепенно привело к размыванию сложившейся политической системы. Попытка братьев Гракхов реформировать право собственности на землю была обречена. Народ бедствовал, крестьянство деградировало, казна пустела, в то время, как латифундии продолжали «разъедать» фундамент римской государственности. Вскоре костяк римского войска стали составлять варвары и наемники, которые в итоге добили западную часть империи.

По словам Моисея Беккера, итогом стало то, что реформы предложенные братьями Гракх были заблокированы сенатом (практически все сенаторы являлись латифундистами), Тиберий Гракх был убит, его брат Гай Гракх, несмотря на предостережение матери, после смерти брата некоторое время еще пытался продолжить реформы в этом ключе, но также не смог ничего изменить. Народ бедствовал, крестьяне бежали в города, поля возделывались рабами сенаторов, казна пустела, а латифундии росли как на дрожжах, итогом же стало падение Великой Римской империи.

«А теперь обратимся в наше время. Сегодня, когда прежние политические парадигмы претерпевают революционные изменения, земельная собственность опять стоит во главе угла. Недавно в независимом информационном издании Australian National Review прошла информация о том, что американские корпорации владеют через посредников почти половиной сельскохозяйственных земель Украины. Именно поэтому проблема вывоза украинского зерна оказалась в центре внимания мировой политической элиты. В интернете имеется достаточно достоверной информации о том, кто на самом деле является «хозяином» Украины. Среди них такие глобальные агрокомпании, как американский транснациональный гигант Cargill, Dupont и немецко-австрийская, а, в сущности (по доле капиталовложений) американская Monsanto. На данный момент они совокупно владеют 17 млн. гектаров пахотной земли Украины, что составляет 52,31% всех сельскохозяйственных угодий страны. Владельцами крупнейших украинских агрохолдингов также являются иностранные корпорации, а именно, американская (NCH Capital), французская (AgroGеneration) и саудовская (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company — SALIC)», — отметил Беккер.

При этом, отследить долю иностранного капитала в остальных украинских агрохолдингах невозможно из-за преобладания здесь серых схем и отсутствия достоверного земельного кадастра.

«Дополним картину следующими подробностями: «По сведениям экс-депутата бундестага от фракции «Левые» (экс-депутат Ниема Мовассат в своей статье на портале Die Linke im Bundestag (“Левые в бундестаге”)), со стороны иностранных агрохолдингов за украинским чернозёмом уже началась настоящая охота: в стране идет массовый захват сельхозугодий по серым схемам через подставные физические лица и компании. Политик прямо обвиняет в преднамеренном захвате украинского чернозёма предприятия по производству и продаже генно-модифицированных семян Monsanto Сompany и DuPont. Он напрямую связывает предоставляемые Украине кредиты МВФ и ЕБРР с передачей пахотных земель западным агропромышленным компаниям, в числе которых немецкие ADM Germany, KWS, Bayer и BASF». Собственно, аграрная реформа Зеленского оправдывалась тем, что рынок земли дает возможность получения кредитов МВФ», — сказал политолог.

Он отметил, что по свидетельству итальянского политика и журналиста, бывшего депутата Европарламента Джульетто Кьеза, «земли ряда областей Украины проданы на 50 лет с правом продления аренды (то есть, фактически навсегда) англо-голландской Shell и американской Chevron. Речь идет о землях, под которыми скрыты залежи сланцевого газа. Все они расположены на территории Луганской и Донецкой областей. Продажа этих земель была осуществлена в 2014 году. Данную информацию Джульетто Кьеза обнародовал, когда на Донбассе уже шла война. Но это несколько иная история, показывающая, почему Украина с 2014 по 2022 гг. не прекращала войну с республиками Донбасса и раскрывающая причины невыполнения ею Минских соглашений. Сюда следует добавить одну немаловажную деталь: Украина даёт почти 10% мирового производства продовольственной пшеницы. Российская Федерация экспортирует 20% этого продукта. Вместе они способны диктовать свои условия большинству стран мира.

Таким образом становятся понятными намерения Запада в отношении украинского продовольствия: ЕС нужно договориться с Россией, чтобы вывезти 20 миллионов тонн украинской пшеницы, заявил глава евро дипломатии Боррель; Путин провёл телефонные переговоры с Макроном и Шольцем.

«Стороны обсудили ситуацию в Украине. Путин в разговоре с Шольцем и Макроном подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Киевом. Он заявил, что Россия готова способствовать поиску вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Приведенные выше выдержки из СМИ, подтверждают тот факт, что земля есть центральная составляющая независимости любого государства и именно ему она должна принадлежать. Мое мнение, состоит в том, что государство не должно сдавать в аренду и, тем более, продавать землю иностранцам. Те же из граждан страны, которые желают заниматься нелегким трудом земледельца должны осуществлять это на основе кооперации с другими владельцами на паях с равной долей ответственности. То есть, что вложили, то и получили. Крестьянам и мелким землевладельцам следует предоставлять аренду сроком на 99 лет, с возможностью ее дальнейшей пролонгации. Причем в этом случае необходим испытательный срок на 5 лет, чтобы было понятно, что земля используется с соблюдением всех нормативных актов и правил агротехники. Тех, кто добивается хороших результатов, следует поощрять льготными кредитами, субсидиями на приобретение сельхоз оборудования, горючего и воды. Возможна также организация помощи в реализации готовой продукции и ее продвижение на новые рынки сбыта. Здесь важно убедиться, что внутренний рынок достиг своего насыщения и только после этого излишки следует отправлять на экспорт», — сказал Моисей Беккер.

Что касается субсидий, то они сегодня практикуются во многих странах мира. Земля — общественный ресурс, собственность государства и она не должна быть предметом торга. Иначе государство зайдет в тупик, грозящий весьма опасными и непредсказуемыми сценариями для его государственности как таковой, заключил эксперт.

Мелек Велизаде