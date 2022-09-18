«После войны наступит этап заключения мирного договора. Среди условий этого документа будут такие, как выврд российских войск с территории Украины, финансовый вклад агрессора в восстановление страны, а также признание преступных действий виновных в военных преступлениях», об этом французской газете «Le Journal du Dimanche» заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, война может затянуться надолго, и президент России Владимир Путин «добровольно не сдастся».

«Мы должны увеличить нашу поддержку Украины, удовлетворяя ее значительные военные и экономические потребности. Не будем питать никаких иллюзий. Путин не сдастся добровольно», — сказал дипломат.

При этом Боррель подчеркнул, что только Украина и украинцы должны определять условия прекращения военного конфликта:

«Если война не закончится, то кажется, надежды с ее окончанием будут связаны с полем боя».