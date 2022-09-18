Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в результате боестолкновений на границе с Таджикистаном, об этом заявила пресс-служба главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в указе президента, в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены флаги республики. Глава государства также рекомендовал учреждениям культуры 19 сентября отменить развлекательные мероприятия и передачи.

По последним данным, у кыргызской стороны 37 погибших и 129 пострадавших жителей республики. Власти эвакуировали около 140 тыс. граждан. В Баткенской области введен режим ЧС.